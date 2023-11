Aree ferroviarie La riqualificazione. Posti di lavoro, opere e investimenti

Che per Pontassieve si tratti di un appuntamento con la storia lo dicono i numeri: tre aree dismesse ed inutilizzate da decenni, un totale di quasi 91mila metri quadrati recuperati, servizi ed oltre duecento nuovi posti di lavoro in arrivo. Per questo la recente approvazione degli atti urbanistici da parte del Consiglio non rappresenta solo un passaggio formale. Si tratta, piuttosto, di recuperare il passato e costruire il futuro attraverso la riqualificazione di Borgo Verde, Borgo Nuovo ed area ex Centauro. Tutto questo con - al centro - lavoro, ricerca nel campo delle energie rinnovabili e servizi pubblici. Nello specifico, per il Borgo Verde - di proprietà comunale - l’investimento totale sarà di circa 7,2 milioni di euro, con un nuovo parcheggio da circa trecento posti, duecento metri di percorso ciclabile, la casa della Salute (2.300 mq). Il Borgo Nuovo sarà invece il nuovo polo produttivo dell’azienda Bertolotti, con circa cento nuovi posti di lavoro diretti ed altrettanti per l’indotto. Infine l’area ex Centauro, con un milione di euro di opere di urbanizzazione vincolate a questa specifica destinazione, la sede del futuro consorzio Record - centro ricerche e studio regionale sulle energie rinnovabili, finanziato dalla stessa Regione Toscana con 1,4 milioni di euro -, nuova viabilità a servizio dell’area e settanta posti auto. "Nell’area di proprietà comunale Borgo Verde – dice la Sindaca di Pontassieve, Monica Marini - la scelta è stata quella di non attendere l’iniziativa privata ma puntando su investimenti pubblici e servizi".

Cosa è previsto in quest’area? "E’ stata approvata la variante urbanistica per la realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore e della Casa di Comunità. I progetti sono già finanziati ed i cantieri saranno avviati dal prossimo anno. I lavori seguono le prime operazion: opere di bonifica e rimozione dei vecchi capannoni".

Quali ricadute dovrebbero arrivare per l’occupazione?

"Nel Borgo Nuovo, con l’arrivo di Bertolotti, che si affianca all’arrivo di altre aziende, saranno protagonisti lavoro e occupazione. A livello numerico, sono previsti circa 100 posti di lavoro diretti da parte dell’azienda, oltre ad altri cento che in previsione grazie all’indotto".

L’area ex Centauro a cosa è destinata?

"Qui accoglieremo il Consorzio Record, realizzando un importante centro di Ricerca sulle rinnovabili e sulla transizione ecologica. E’ una grande occasione per il tessuto produttivo locale oltre che per i comuni di tutto il territorio".