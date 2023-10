Area ex Centauro, al via la rigenerazione urbana

di Leonardo Bartoletti

Iniziati a Pontassieve i lavori per realizzare le opere di urbanizzazione nell’area che una volta ospitava la sede dello stabilimento "Centauro", che ha cessato la sua attività nel 1969. Per realizzare questo primo intervento - che consisterà nella realizzazione di sottoservizi, viabilità e parcheggi – il comune utilizzerà risorse vincolate per legge alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area stessa e che, in passato, furono versate dagli allora proprietari. La realizzazione di queste opere è propedeutica ad accogliere, in una porzione del terreno divenuta nel 2020 di proprietà comunale, un centro ricerca sulle energie rinnovabili, che sarà gestito dal consorzio Re-cord.

Tale struttura – finanziata dalla Regione Toscana con un importo di quasi 1,3 milioni di euro – sarà destinata ad attività di ricerca e sviluppo di progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, un lavoro importante che sarà al servizio e in supporto degli enti pubblici e del tessuto imprenditoriale di tutto il territorio. L’intervento sarà suddiviso in due stralci.

"Cosi - dice l’Assessore al patrimonio e ai pubblici Filippo Pratesi - si completa l’azione sull’ultima delle tre aree ferroviarie del capoluogo che da decenni sono in attesa di essere recuperate e trasformate".