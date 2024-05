Arcivescovo, Imam e rabbino a confronto

Giovedì sera al Mulino di Casole di Vicchio il nuovo Arcivescovo Gherardo Gambelli ha parlato di pace e dialogo tra le religioni con il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze Gadi Piperno e Izzedin Elzir, imam della comunità islamica di Firenze e Toscana e consigliere Ucoii. Alla serata, intitolata "Sguardi di pace" e inserita nel ciclo di incontri "A colpi di pace", erano presenti circa 200 persone, che hanno ascoltato con attenzione gli interventi dei tre religiosi, centrati su un tema quanto mai attuale in tempi difficili, come quelli odierni. I tre esponenti religiosi come segno di pace, hanno piantato insieme un albero di cedro del Libano.

