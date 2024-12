Messa di Natale, il 25 dicembre l’arcivescovo di Firenze celebrerà alle Piagge

Firenze, 17 dicembre 2024 – A Natale l'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli presiederà il 24 dicembre (ore 23) nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore la veglia e la messa della notte di Natale. Il 25 dicembre poi celebrerà la messa del giorno di Natale alle 10,30 alle Piagge. «Sarà il mio primo Natale da vescovo e nella Notte Santa in Cattedrale attenderemo insieme e gioiremo per la nascita di Gesù - dice - poi il giorno di Natale andrò a celebrare la messa alle Piagge, alla periferia della città, il mio vuole essere un segno di attenzione alle situazioni sociali più complesse e disagiate e per questa volta ho scelto questo luogo. Dopo la messa sarò poi al pranzo di Natale promosso dalla Comunità di Sant'Egidio a Spazio Reale a San Donnino. Ho chiesto al cardinale Giuseppe Betori, come sto facendo per altre occasioni, di presiedere la celebrazione del giorno di Natale in Cattedrale, lo ringrazio per la disponibilità e il sostegno per il mio ministero. Anche il cardinale al termine della messa parteciperà come ogni anno al pranzo di Sant'Egidio nella Basilica di San Lorenzo».

Nei giorni precedenti Gambelli il 19 dicembre celebrerà la messa per i detenuti nel carcere di Sollicciano e il 20 dicembre celebrerà la messa nella Cappella del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi. Dopo Natale, il 29 dicembre il Giubileo in diocesi sarà aperto solennemente in Cattedrale con la celebrazione presieduta dall'Arcivescovo, la messa sarà preceduta alle 16 da una solenne processione che partirà dalla Basilica della Santissima Annunziata. Il 31 dicembre alle 16,30 in Cattedrale l'Arcivescovo presiederà i Vespri con il canto del Te Deum. L'1 gennaio per Maria SS.Madre di Dio, Giornata mondiale della Pace alle 18 l'Arcivescovo presiederà la messa in Cattedrale. Il 6 gennaio Epifania del Signore presiederà la messa in Cattedrale alle 10,30. La mattina, prima della celebrazione, sarà in visita ai bambini all'Ospedale Pediatrico Meyer