Gambelli: “Quando incontro i giovani vedo sofferenza”

Firenze, 7 dicembre 2024 - “Quando incontro i giovani nelle parrocchie io vedo tanta sofferenza. Questo forse perché noi adulti non sappiamo ascoltare”. Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, a margine dell'evento 'All'origine della gratuità', in corso a Firenze. Gambelli ha sottolineato che “quello di oggi è un incontro per parlare del disagio” ma pure “di tante esperienze belle. Questo diventa motivo di speranza. Noi ci ci prepariamo al Giubileo della speranza e ascoltare queste testimonianze diventa un incoraggiamento a credere che le ingiustizie e il male non sono mai invincibili”.