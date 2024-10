Lo studio fiorentino Archea vince il prestigioso premio “Architect of the Year”

Firenze, 31 ottobre 2024 - Al Milestone Forum 2024 di Shanghai è stato conferito all'architetto Giovanni Polazzi e allo studio Archea Associati di Firenze il prestigioso premio di "Architect of the Year". Questo riconoscimento celebra la capacità dello Studio Archea, fondato da Marco Casamonti, Laura Andreini e Giovanni Polazzi, di portare avanti una visione dell'architettura che abbraccia non solo l'estetica e la tecnica, ma anche l'emozione e l'identità, contribuendo a definire nuovi standard nel mondo dell'architettura contemporanea e lasciando un'impronta duratura nei contesti urbani in cui operano.

Giovanni Polazzi ha incentrato la sua presentazione sul tema 'Lo Spazio delle Emozioni', illustrando il potenziale dell'architettura come veicolo di comprensione e di espressione delle caratteristiche uniche di ogni città, portando come esempio cinque progetti rilevanti realizzati dallo studio Archea Associati: in Italia, a Bargino, il celebre progetto Antinori nel Chianti Classico; in Vietnam, a Phú Quoc, il suggestivo ponte pedonale Kiss Bridge; l'Air Albania Stadium a Tirana, in Albania; infine ECEPDI, nuovo headquarters di East China Electric Power Design Institute a Shanghai. Attraverso questi progetti, lo studio ha dimostrato come ogni luogo possegga un insieme peculiare di elementi - dal paesaggio alle tradizioni, dalla cultura alla comunità locale - che l'architettura è chiamata a rispettare e interpretare. Giovanni Polazzi ha sottolineato come sia proprio l'interazione di questi elementi a dare vita ad edifici capaci di evocare emozioni profonde e di riflettere l'anima autentica di ciascuna città.