A Marco De Vidi il Premio Agimp-Manzotti

Firenze, 25 ottobre 2024 – E’ il giornalista Marco De Vidi il vincitore del Premio Agimp-Michele Manzotti 2024. De Vidi, veneto, 38 anni, si occupa di cultura, con attenzione ai linguaggi artistici di sperimentazione e al rapporto tra arte e società. Si interessa anche di temi ambientali, paesaggio, urbanistica.

Il premio gli sarà consegnato domani mattina, 26 ottobre, al culmine del convegno annuale dell’Agimp - l’Associazione giornalisti e critici italiani di musica popolare contemporanea - nella sede del Centro internazionale “Giorgio La Pira“, in via de’ Pescioni 3 a Firenze, a partire dalle 10,30.

La giuria per l’assegnazione del Premio era composta da Alex Pierro, giornalista e presidente Agimp; Francesca Cecconi, giornalista e membro del direttivo Agimp; Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e Fondazione Odg Toscana; Giuseppe Barone, responsabile musicale di Controradio e direttore artistico del Rock Contest; Andrea Spinelli, giornalista Qn; Laura Morotti, moglie di Michele Manzotti e presidentessa onoraria della giuria.

Nel corso del convegno si affronterà la questione cruciale dell’attuale ruolo e valore del giornalismo musicale nell’era digitale. Sarà anche occasione di interazione tra i giornalisti e i presidenti degli Ordini regionali presenti. Interverranno: Ezio Guaitamacchi, giornalista e scrittore; Guido Harari, fotografo di fama internazionale; e lo stesso Andrea Spinelli.

L’incontro sarà arricchito dalla presenza di rappresentanti di Audioglobe, sponsor ufficiale del premio. Ma il pensiero dominante sarà in ogni caso quello rivolto a Michele Manzotti. Oltre a essere stato un importante giornalista della “Nazione“ - per anni all’Ufficio centrale con particolare riferimento alle Province - Michele è stato anche una delle figure più rappresentative del giornalismo musicale in Italia, con un impegno decennale nella narrazione della scena popolare e contemporanea, nonché primo presidente dell’Agimp.

E con il premio a lui dedicato, l’associazione intende onorare il suo contributo indelebile e il suo impegno costante nel valorizzare la musica, gli artisti italiani e internazionali, il giornalismo musicale e i giovani giornalisti musicali.

L’evento di domani verrà trasmesso anche in streaming, sulla pagina Facebook di Agimp.