Aramini aderisce ad Azione: Impruneta Futura entra in azione dopo anni nel Pd

Matteo Aramini aderisce ad Azione. L’ex vicesindaco aveva lasciato il Pd i primi di dicembre insieme ad altri illustri iscritti. Dallo strappo è nata la lista civica "Impruneta Futura" che si è si è presentata alle recenti comunali con il sostegno esterno di Italia Viva e Azione. Aramini ne era il candidato sindaco, arrivato secondo per poco più di 130 voti, entrando in consiglio all’opposizione insieme ad altri due rappresentanti della lista. La sua adesione ad Azione, annuncia il segretario metropolitano del partito a Firenze Milena Brath, rientra "nella costruzione di un fronte liberale, popolare e riformista ben radicato sul nostro territorio". Plaude David Biagiotti, referente di Impruneta in Azione (segretario imprunetino Pd fino a dicembre scorso): "L’entrata attiva di Aramini nel nostro progetto è un segnale forte: indica che il percorso intrapreso è quello giusto".

Ma.Pl.