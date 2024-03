Aprì il ristorante nel lockdown. Momi vince anche in Cassazione La Cassazione conferma l'assoluzione per Momi El Hawi, ristoratore di "IoApro", accusato di rimuovere sigilli durante il lockdown. Motivazioni legate alla particolare tenuità del fatto e alla preoccupazione per i dipendenti. Procura fiorentina respinta.