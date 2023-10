Apre lo sportello per l’assistenza informatica

Torna lo sportello di assistenza informatica. Il servizio, gratuito, a grande richiesta ricomincia per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il pc o lo smartphone. Appuntamento stasera e poi ogni martedì pomeriggio ore 14,30-17,30. Sono incontri individuali di 50 minuti, su prenotazione, e si tengono nella Biblioteca di via Roma 38a. Allo sportello un operatore per chiarimenti sull’utilizzo della posta elettronica, la navigazione in Internet, i principali programmi di videoscrittura, le app, i social come Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e molto altro. E’ possibile prenotarsi per un massimo di un appuntamento al mese. Per prenotazioni: prestito@comune.scandicci.fi.it.