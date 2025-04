Apre il nuovo Coop.fi Palagetta: 3.000 mq e 45 nuovi assunti a Campi

Decine di palloncini bianchi e rossi come segno di benvenuto, una superficie di circa 3.000 metri quadrati, 45 nuovi assunti (che cresceranno ulteriormente quando verrà riaperto il negozio in via Buozzi): questi i principali numeri del nuovo Coop.fi Palagetta che questa mattina alle 8 aprirà al pubblico. Un supermercato che nasce con l’obiettivo di fornire una risposta più completa e adeguata a tutto il territorio, dove ci sono anche altre attività commerciali oltre a una farmacia comunale. Ieri la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, della presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, del direttore commerciale Giovanni De Nitto e della presidente della sezione soci Coop di Campi, Franca Frati.

Tante le novità, a partire dal pane, tutto a produzione interna e sfornato più volte al giorno, alla valorizzazione, ancora più marcata, dei prodotti del territorio come spiegato dal direttore De Nitto e come è, per il territorio campigiano, la pecora. Fino all’ampio assortimento di vini, con oltre 700 etichette, e agli oltre mille articoli per gli animali. "Unicoop Firenze – ha detto il sindaco Tagliaferri – è un punto di riferimento per la nostra comunità". Concetti ribaditi da Daniela Mori: "Rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili".

"Quello che apriamo oggi – ha concluso Franca Frati – sarà un riferimento non solo come luogo di acquisto, ma anche di incontro e socialità". Tutto questo in attesa che anche il punto vendita di via Buozzi possa riaprire le sue porte: "Sui tempi – ha spiegato Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze – non ci sbilanciamo. Quello che è certo è che in un territorio, come quello di Campi, in cui c’è una tradizione di soci molto forte, il centro non poteva restare sprovvisto. Avrà dimensioni più piccole e ospiterà anche alcuni servizi del Comune di cui stiamo ancora discutendo".

Pier Francesco Nesti