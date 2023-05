Apre il bando per entrare nell’albo dei babysitter Possono partecipare i residenti di maggior età Le domande vanno inviate entro il 26 maggio

Aperto il bando per entrare a far parte dell’albo dei babysitter, partecipando a corsi di formazione per ottenere i requisiti per farne parte. Dall’elenco poi le famiglie residenti nella zona fiorentina sudest possono scegliere le persone a cui affidare i loro bambini. L’albo è zonale: è infatti unico per i territori comunali di Bagno a Ripoli, Impruneta, Greve, Barberino Tavarnelle, San Casciano, Greve, Figline Incisa, Reggello e Rignano. Posso far richiesta di iscrizioni i maggiorenni residenti in queste zone con diploma, laurea o attestato professionale per la prima infanzia. Le domande vanno inviate entro le 12,30 del 26 maggio. I candidati ammessi saranno chiamati a frequentare un percorso formativo di 8 ore a cura del coordinamento pedagogico zonale di cui 6 ore online e 2 in presenza. Negli anni successivi, prevista una formazione-aggiornamento in forma ridotta da 5 ore.