Appalto per Montblanc: "Lettere di licenziamento ai dipendenti sindacalizzati"

"Licenziati solo gli operai sindacalizzati". È la denuncia del Sindacato unione democrazia dignità Sudd Cobas. "Da tempo stiamo monitorando la situazione lavorativa degli operai delle ditte che lavorano in appalto per Montblanc" ricorda il sindacalista Luca Toscano riferendosi alle ditte Z Production ed Eurotaglio di Campi Bisenzio. "Ora sono arrivate le prime lettere di licenziamento" dice spiegando che si tratta di "una vergognosa procedura di licenziamento ’selettiva’ per espellere dall’azienda esclusivamente i lavoratori iscritti al sindacato". L’azienda in questione è la Z Production che conta attualmente 21 dipendenti. "Sei le lettere di licenziamento per i sei iscritti al sindacato" continua Toscano ricordando che la stessa azienda "ha rifiutato la proroga per gli ammortizzatori sociali". I licenziamenti arrivano dopo che l’ultimo appello indirizzato alla Regione Toscana e al presidente Giani per la convocazione del fondo finanziario Richemont continua a non trovare nessuna risposta.

"Da undici mesi diciamo una verità evidente: la Montblanc ha abbandonato lo stabilimento Z Production ed Eurotaglio di Campi Bisenzio perché la sindacalizzazione degli operai aveva imposto il rispetto del Ccnl e il superamento dello sfruttamento selvaggio che per anni quegli stessi operai avevano subito – tuona il sindacato –. Per sfuggire all’aumento dei costi di produzione, e mantenere il massimo risparmio per il massimo profitto, il brand ha messo in atto una delocalizzazione ’sotto casa’, spostando le commesse in un altro dei tanti capannoni del super sfruttamento nella provincia di Firenze".