Apertura straordinaria dei mercati

Si svolgerà regolarmente, nonostante la festività, il mercato di oggi in piazza della Conoscenza, nell’area davanti alla biblioteca comunale. Anche nella Solennità dei Santi, dunque, le bancarelle stazioneranno come ogni mercoledì feriale con orario 8-13. Mercato straordinario invece, ma solo per la vendita dei fiori, oggi, nella parte superiore di piazza del Mercato a Sesto in occasione delle giornate dedicate alla celebrazione dei Defunti: dalle 6 alle 18,30 sono previsti, nell’area interessata dalla fiera, divieti di transito.