Aperto il bando per la gestione del bar al parco

Scadranno il 21 gennaio alle 12 i termini per la domanda per la gestione del bar e punto di ristoro presso il parco fluviale. Ieri il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso: la gestione riguarda anche le aree circostanti, oltre alla programmazione annuale delle attività di promozione e la realizzazione di eventi. L’affidamento avrà validità fino al 31 dicembre 2025, per i partecipanti è obbligatorio un sopralluogo con l’assistenza di un addetto del Comune da effettuarsi entro il 17 gennaio mediante appuntamento con l’ufficio Patrimonio. Gli interessati dovranno presentare un plico con l’offerta e la relativa documentazione, all’Ufficio protocollo generale del Comune. L’apertura delle offerte sarà in seduta pubblica il 22 gennaio alle 10.

P.F.N.