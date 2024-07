"Anziani, otto su dieci rimarranno in città"

I nostri preziosi vicini di casa, di strada e piazza, o di piccole soste al bar o file nei supermercati, per non parlare della posta e della banca. I nostri anziani sono spesso compagni silenziosi dei nostri condomini e delle nostre giornate, talvolta, parenti che non sappiamo davvero cosa fanno e come stanno. A conti fatti, demograficamente parlando, quasi il 30% della nostra città gigliata. Col caldo di questa stagione quante domande non dette possiamo cogliere sui loro volti e anche nei loro silenzi. Come dare loro una mano? La Comunità di Sant’Egidio offre dieci consigli se hai una vicina o un vicino anziani. Se nella sua cassetta delle lettere si accumula la posta: verifica se è in vacanza. Ha le finestre sempre chiuse? Bussa alla porta di casa. Se poi noti che le luci e la Tv sono sempre spente: fai una telefonata. Quando vai a fare la spesa chiedi a lei o a lui se serve qualcosa. Hai un po’ di tempo libero? Passa a fare un saluto anche senza motivo, vai a fargli una visita se sta in una rsa. Nei giorni di festa ricordati di fargli gli auguri. Ma mettiamo che incontri un’anziana o un anziano nel tuo quartiere: fermati se ti accorgi che è in difficoltà. "Caldo e solitudine sono i nemici che devono affrontare gli anziani durante l’estate. L’80% di loro non va in vacanza" ha detto il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Un’inchiesta della Comunità sugli over 80 - campione di 2500 persone - evidenzia che oltre l’80% rimane a casadurante l’estate. "E quindi è necessaria una mobilitazione di tutti per aiutare queste persone più fragili". Dall’estate del 2004, la Comunità ha avviato il programma ‘Viva gli anziani!’, che ha in monitoraggio 20mila anziani ultraottantenni ed è riuscita a mobilitare nel corso del tempo volontari, medici, portieri, commercianti.

Michele Brancale