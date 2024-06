Anziani meno soli, ecco i soggiorni estivi

Un protocollo d’intesa per i soggiorni per la ‘terza età’. È stato siglato tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, la Società della Salute zona fiorentina nord ovest e le Associazioni anziani dei territori per realizzare attività sociali nei locali dell’ex scuola Regina Margherita a Le Croci di Calenzano. Da alcuni anni, infatti, le associazioni, con il supporto della Sds e dei Comuni, portano avanti il progetto "Estate Anziani", con soggiorni diurni nella ex scuola della frazione collinare di Le Croci: l’obiettivo è offrire ai partecipanti, spesso over 90, delle occasioni di svago ma soprattutto di socialità nei mesi estivi che possono essere difficili e lunghi per persone avanti con gli anni che, anche per il caldo, tendono a chiudersi in casa. I tre Comuni da tempo collaborano, con le rispettive Associazioni anziani, nella gestione della Casa vacanze Le Gorette di Cecina, ora i firmatari del protocollo hanno pensato di poter avviare una collaborazione anche per la realizzazione di attività presso l’ex Regina Margherita a Calenzano. I soggiorni a Le Croci prevedono turni bisettimanali, dal 1° al 26 luglio e dal 29 luglio al 24 agosto. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno.

S.N.