Anziani in vacanza a Le Gorette. Pranzo con sindaco e assessori

Non una visita istituzionale ma un ‘incontro fra amici’ quello avvenuto ieri alla casa vacanze Le Gorette di Cecina. Nella struttura, di proprietà dei Comuni di Sesto, Calenzano e Campi , sono arrivati infatti il primo cittadino sestese Lorenzo Falchi con l’assessore Sanquerin, la vicesindaco Banchelli e l’assessore Maurizio Sansone per Calenzano e l’assessore Lorenzo Ballerini per Campi che si sono trattenuti a pranzo con gli ospiti.

Un appuntamento consueto, ogni anno, per una esperienza che, anche questa estate, ha permesso a tanti anziani di poter trascorrere un periodo di ferie a prezzi decisamente abbordabili, dai 390 ai 500 euro per un turno di due settimane: "Le adesioni – spiega Gabriella Bruschi, presidente dell’Associazione anziani che gestisce la struttura – sono state moltissime: per alcuni turni, in particolare a luglio, abbiamo anche avuto liste di attesa e non siamo riusciti ad accontentare tutti. Il valore aggiunto di questa esperienza, oltre al costo estremamente ridotto accessibile anche a chi non ha grandi possibilità economiche, è che qui gli anziani hanno modo di socializzare e di partecipare alle tante iniziative che i volontari, 110 in totale per coprire i turni, ogni giorno organizzano. Quest’anno abbiamo notato un abbassamento dell’età media dei partecipanti: ci sono anche diversi over 90 ma, hanno partecipato anche settantenni e settantacinquenni".

Sandra Nistri