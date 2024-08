Anziani, fine agosto a villa Bracci. Giochi, gite, teatro e molto altro per combattere la solitudine

Con lo slogan ‘Dai un calcio alla solitudine’ è in svolgimento un progetto promosso dal Centro Anziani Villa Bracci in collaborazione col Quartiere 2. L’iniziativa vuole superare il disagio che gli anziani soffrono ad agosto restando soli e prevede l’accoglienza mattutina, seguita da attività ricreative, alle 12,30 pranzo e breve riposo. Dalle 15,30 eventi e giochi, merenda e ritorno a casa. Per i residenti di zona, c’è la possibilità di usufruire del pulmino del Comune. Ancora aperte le iscrizioni per la seconda metà di agosto a bassi costi, telefonare a Villa Bracci tel. 055.691536 o rivolgersi al Quartiere 2 in piazza Alberti.