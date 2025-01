Anziani e tecnologia, l’aiuto passa dai giovani

Da qualche giorno i cittadini che hanno ancora qualche difficoltà a rapportarsi con la tecnologia, possono contare sulla preziosa assistenza di tre giovani: Ada Calosi, Daniele Sereni e Giulia Pratellesi, tutti under 28 anni, sono al lavoro per il primo progetto di servizio civile digitale per il Comune.

Fino a dicembre nelle biblioteche dei due capoluoghi e nel palazzo comunale di Figline supportano i servizi digitali dell’ente, in particolare sul fronte culturale e promozionale, ma contribuiscono anche a superare il cosiddetto "digital divide". Oltre ad interfacciarsi con gli utenti delle biblioteche e degli altri servizi culturali dell’ente, Ada, Daniele e Giulia saranno coinvolti attivamente nell’organizzazione della quinta edizione di THiNK, il festival comunale che promuove – appunto - la cultura digitale in programma per il 2025.

"L’impegno di Ada, Daniele e Giulia al nostro fianco – commenta l’assessore alla transizione digitale Dario Picchioni – ha diversi vantaggi, a partire dalla possibilità di migliorare l’accrescimento delle capacità e delle competenze digitali dei nostri cittadini. Ma è anche una proposta formativa per questi giovani per affacciarsi per la prima volta a contesti lavorativi strutturati e di maturare esperienza".

Sta avendo anche successo in termini di numeri la recente attivazione dei "Punti digitale facile" per supportare in piccole e grandi difficoltà della vita quotidiana legate all’uso alla tecnologia: hanno già registrato oltre 1100 accessi.

Manuela Plastina