Anziani, a Firenze ora il geriatra arriva a casa con una telefonata

Firenze, 15 aprile 2024 - Il geriatra? Arriva a casa. Dal 20 aprile Nomos avvia nella provincia di Firenze il servizio di prenotazione del Geriatra a Domicilio per l'assistenza specializzata per l'invecchiamento fisiologico e le demenze. Uno staff di specialisti esperti sarà a disposizione per garantire un supporto completo, personalizzato e continuativo nel tempo agli anziani, con o senza demenza, direttamente a casa loro, all'interno del loro ambiente domestico. “Il ruolo del geriatra è fondamentale nella gestione delle necessità e delle patologie proprie dell'anziano, con l'obiettivo di preservare al massimo l'autonomia e la qualità di vita sia dal punto di vista fisico che mentale” spiega Francesco Manneschi, presidente Nomos. “L’interazione col geriatra può svolgere un ruolo cruciale sia nella prevenzione, lavorando con individui ancora sani, sia nella valutazione e nel controllo delle persone affette da diverse patologie. Nel nostro servizio attraverso l’integrazione con il geriatra a domicilio ci prendiamo cura degli anziani con un approccio dedicato e competente, con un supporto 'su misura'. Poter avere un'assistenza domiciliare, in un ambiente conosciuto come quello di casa propria, aiuta anche dal punto di vista del benessere psicologico con effetti positivi sulla salute e sulla risposta alle cure”. Dal punto di vista preventivo, il geriatra si impegna a mantenere il paziente in salute, vigilando attentamente su eventuali segnali premonitori delle patologie comuni legate all'avanzare dell'età, come malattie cardiovascolari, metaboliche, reumatologiche, rischi di comorbilità o disturbi cognitivi. Nel caso invece del trattamento di patologie già diagnosticate, il geriatra coordina il lavoro dei vari specialisti, del medico di medicina generale e degli eventuali operatori Nonos, garantendo un percorso di cura completo e adeguato, spesso con il coinvolgimento della rete territoriale. Il geriatra effettua una visita completa e approfondita per comprendere le esigenze specifiche del paziente, valutando la condizione di salute, identificando eventuali aree di intervento e consigliando i piani farmacologici più appropriati, un programma di attività mirate al mantenimento della salute e al monitoraggio costante delle condizioni del paziente. Il geriatra inoltre fornisce anche informazioni utili ai familiari, aiutandoli a gestire al meglio le sfide quotidiane legate all'assistenza fornendo le giuste indicazioni agli operatori Nomos per una appropriata educazione di chi presta assistenza in famiglia. Per informazioni Cooperativa Sociale Nomos tel 055 651 0477 (Lun-Gio: 09-13; 14-18 Ven: 09-13; 14-17).