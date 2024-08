E’ morto il pittore Antonio Ciccone, il ritrattista di Padre Pio. Fu allievo di Annigoni

Firenze, 22 agosto 2024 – E’ morto il pittore Antonio Ciccone, conosciuto come il ritrattista di Padre Pio. Ciccone è morto a Firenze all'età di 85 anni. I funerali si terranno venerdì 23 agosto, alle 10, nella chiesta di San Salvatore al Monte alle Croci a Firenze e una messa funebre si terrà in concomitanza nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a San Giovanni Rotondo (Foggia), che fu la dimora di San Pio da Pietrelcina, di cui l'artista di origine pugliese e fiorentino d'adozione era particolarmente devoto.

Nato nel 1939 a San Giovanni Rotondo, Antonio Ciccone all'età di 13 anni mostrò alcuni suoi disegni proprio a Padre Pio, che lo incoraggiò a coltivare il suo talento e a trasferirsi a Firenze, dove giunse nel 1954 e fu allievo del pittore Pietro Annigoni.

Dal 1963 al 1980 ha vissuto tra l'Italia e gli Stati Uniti, eseguendo numerosi ritratti, composizioni e paesaggi, con varie tecniche: carboncino, china, olio, acrilico e affresco e affermandosi per i suoi ritratti in carboncino e in acrilico. Il santo frate cappuccino è stato il soggetto ricorrente della sua opera, a cui dedicò dal 1986 al 1987 una mostra itinerante in Inghilterra e Irlanda dal titolo "Padre Pio e il Gargano". Nel 1987 ha eseguito l'affresco La Natività a Ponte Buggianese (Pistoia) e nel 1992 gli fu commissionata l'opera "Composizione 1992-1993" per la Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo. Ha tenuto più di 150 mostre personali e le sue opere si trovano in musei e collezioni private in tutto il mondo. Ciccone ha ricevuto il Val Arbogast Memorial Prize del 1970, assegnatogli dal Parrish Art Museum di New York, il premio alla Prima Biennale Internazionale di Arte Sacra (Convento dei Cappuccini, San Giovanni Rotondo, 1972) e il Premio Firenze/Europa del 1992.