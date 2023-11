Antimafia Omaggio in consiglio

Anche Reggello ha voluto dare un segno di riconoscenza e di omaggio a coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la mafia. Nella sala del consiglio comunale è stata affissa una targa commemorativa: è in memoria delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio del 23 maggio e del 19 luglio 1992. Vengono ricordati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e i membri della scorsa rimasti uccisi negli attentati. Insieme all’elenco, purtroppo lungo, dei loro nomi c’è una scritta significativa: "Le loro idee camminano sulla nostre gambe". "Questo segno – sottolinea il sindaco Piero Giunti –rappresenta un monito per non restare indifferenti e rassegnati di fronte all’illegalità perpetrata dalle associazioni mafiose. Abbiamo il dovere di ricordare, divulgare e far prendere come esempio il coraggio messo in atto da tutte le vittime innocenti di mafia". Proprio per questo all’inaugurazione della scritta hanno partecipato gli studenti del consiglio d’istituto di Reggello, la consulta per le politiche giovanili e i membri di Libera Coordinamento Valdarno col presidente Pierluigi Ermini.

"È un segnale concreto di come Reggello condanni gli atti criminali e illegali di tutte le mafie – sottolinea il Vicesindaco Jo Bartolozzi -. Anche alla "Giornata dei diciottenni" partecipano sempre i rappresentanti di Libera, con la quale, come Comune capofila, organizziamo esperienze estive dei nostri giovani nei beni confiscati alle mafie". Il presidente del consiglio comunale Giacomo Banchetti ha sottolineato la convergenza di tutte le parti politiche componenti che hanno votato all’unanimità l’apposizione della targa "per trasferire ai più giovani il valore della memoria e dell’impegno al servizio della legalità".