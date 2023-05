L’Antico Vinaio a Las Vegas: nuovo negozio Usa per Mazzanti

Firenze, 27 maggio 2023 – Dopo New York e Los Angeles, c’è Las Vegas. L’Antico Vinaio, il marchio di Tommaso Mazzanti, apre un nuovo negozio a stelle e strisce proprio nella città dei casino. Una notizia ufficializzata proprio dallo stesso Mazzanti.

Le ormai celebri schiacciate con ingredienti toscani, dalla crema di pecorino al prosciutto crudo, approdano dunque in una città che da alcuni anni ha conosciuto un importante rilancio.

Anche e soprattutto a livello sportivo, con l’arrivo di franchigie professionistiche nell’hockey Nhl (con i Las Vegas Golden Knights), nell’Nba femminile (con le Las Vegas Aces) e nel football americano della Nfl (con i Las Vegas Raiders). Una città che conosce dunque una nuova stagione a livello economico.

Il negozio dell’Antico Vinaio, che riproporrà il classico format con tutte le schiacciate più famose, dalla Boss alla Dante, aprirà nei prossimi mesi.

Il negozio di Las Vegas sarà il ventesimo al mondo per l’Antico Vinaio, che recentemente ha siglato un accordo con il gruppo Percassi per una distribuzione del marchio in nuove location.