Antiche mura. Completati i lavori per l’illuminazione

Nuove luci per le antiche mura. È stata completata l’installazione di 40 corpi illuminanti. In particolare sono stati posizionati 21 fari a terra, 16 faretti segna-passi lungo il camminamento interno al giardino, 3 faretti sulle scalette del passaggio pedonale accessibile da via dell’Arione, 2 lampioncini nella piazzetta e 3 faretti che vanno nel locale interno della Torre Nord, mettendo in risalto il lavoro di ripulitura e restauro della cinta muraria risalente al 1400 e realizzata con la supervisione di Filippo Brunelleschi. In parallelo, sta proseguendo la collocazione di alberi e piante nel giardino del secondo lotto, inaugurato da pochi mesi. "Questo progetto d’illuminazione – ha spiegato il sindaco Angela Bagni - mira a valorizzare ulteriormente il giardino interno". Il restauro del secondo lotto ha previsto la sistemazione del tratto meridionale della cortina ovest che include la Torre Sud e gli spazi esterni. Il costo è stato di 450mila euro di cui 138mila dal bando "Spazi attivi" della Fondazione Cr Firenze, 138.400 dal bando regionale sulle città murate e 173.600 dalle casse comunali.