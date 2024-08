Antica Fiera, la tradizione si rinnova. Musica, mercati e fuochi d’artificio

Ha preso il via ieri, a Lastra a Signa, il programma dell’Antica Fiera, che per tre giorni alternerà teatro, musica, mercatini, mostre e fuochi d’artificio musicali. L’evento, alla 243esima edizione, è stato inaugurato in piazza del Comune, con la lettura dell’editto a cura di Alessandro Calonaci, il saluto del sindaco Emanuele Caporaso, gli sbandieratori e l’esibizione della Banda della Misericordia di Malmantile.

Fra i prossimi appuntamenti, oltre al concerto di Bobo Rondelli (oggi, ore 22, piazza del Comune) col progetto Storie Assurde, anche quello (sempre oggi, ore 20, Giardino delle Mura) con Alessandro Giobbi e la ’Tarabaralla: canti e tradizioni popolari toscane’ e con la Last Minute Dirty Band col rock’n’roll, rhythm & blues e pop degli anni ’50 e ’60 allo stadio comunale (domani, ore 21.30).

Per il teatro, l’associazione Mascarà presenterà (al Giardino delle Mura) la rassegna Saltimpalco con ’Alla ricerca del Re Sentiunpò’ Binario-Vivo (oggi, ore 18), i burattini di Don Chischotte - Storie di latta e di lotta, Nana Teatro (domani, ore 18). Domani (ore 22.15 allo stadio comunale), la consegna di un riconoscimento agli atleti lastrigiani che si sono distinti a livello individuale o societario nella stagione 2023/2024.

A consegnarlo, oltre al primo cittadino, anche l’assessore allo sport Mirio Bogani, il presidente del Coni regionale Simone Cardullo e il delegato Coni Firenze Gianni Taccetti.

Lisa Ciardi