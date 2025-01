Anteprima ’Dalla parte del giallo’ con Pulixi

Atmosfere ‘a tinte forti" per la seconda edizione del festival ’Dalla parte del giallo’ in arrivo, dal 24 al 31 gennaio a Sesto Fiorentino. Dopo il successo della prima manifestazione, nel 2024, la rassegna promossa dal Comune di Sesto in collaborazione con la Libreria Rinascita Ubik, Il Club del Giallo e l’associazione Uno Studio in Holmes – the Sherlock Holmes Society of Italy APS, porterà ancora nella cintura fiorentina grandi nomi del giallo e del noir a livello nazionale ma anche spettacoli e iniziative con le scuole, tutto all’insegna del thriller. Intanto, una importante anteprima del festival è in programma domani alle 18 alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto (via Gramsci 334) dove lo scrittore di gialli, Piergiorgio Pulixi (nella foto), presenterà il suo La donna nel pozzo (Feltrinelli, 2024) stabilmente in classifica. Prenotazione consigliata allo 055 440107, [email protected] o sui social della libreria.