Antella trionfa 5-2 contro Sinalunghese e resta in Eccellenza

ANTELLA 5 SINALUNGHESE 2

ANTELLA 99: Brunelli, Fanetti, Amoddio, Fratini, Zefi, Tosolini, Batistini, Calamai, Santucci (70’ Del Sante), Papalini (85’ Liguori), Frezza (88’ Gatto). All. Iacobelli. SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Bardelli, Celestini, Ferrante, Corsetti, Redi, Salvestroni (52’ Tacchini), Palacio Almiron, Bucaletti, Dei. All.: Testini.

Arbitro: Iglio di Pistoia. Marcatori: 14’, Bucaletti, 31’ Batistini, 36’ Calamai, 57’ rig. Bucaletti, 71’ Amoddio, 78’ Frezza, 88’ Del Sante. Note: ammoniti: Tosolini, Frezza, Meoni. Espulsi dalla panchina Sireno allenatore in 2ª (Antella) e un dirigente della Sinalunghese.

BAGNO A RIPOLI – Sotto una pioggia fastidiosa, Antella e Sinalunghese si sono fronteggiate per una sfida play out, del girone B, che valeva la permanenza in Eccellenza. A festeggiare è toccato all’Antella al termine di una sfida concreta ed efficace.

L’Antella partiva con piglio, con un gioco a centrocampo fatto di grinta e geometrie, con un Calamai che dettava i ritmi, supportato da tutta la squadra in particolare da Papalini e Batistini, per imbrigliare la vivacità della Sinalunghese, sempre pronta a colpire con i suoi esterni, Dei e Redi. La prima vera fiammata degli ospiti arriva con lo splendido gol di Bucaletti ben servito da Redi, un tiro potente e angolato che ha beffato l’incolpevole Brunelli. Il gol scuote l’Antella che con orgoglio arriva al pareggio al 31’con Batistini, con un micidiale rasoterra. Nei minuti successivi è sempre la squadra di Iacobelli a mettere alla prova gli avversari che al 36’ capitolano di nuovo. Dalla sinistra Calamai scodella un tiro cross insidioso che finisce in rete. La ripresa inizia con un copione simile ai primi 45’, con la Sinalunghese alla ricerca del pareggio che lo trova su calcio di rigore: fallo di Zefi ai danni di Bucaletti, dal dischetto Bucaletti trasforma. La svolta definitiva arriva dopo che Brunelli, portiere dell’Antella si ergeva protagonista in due interventi ravvicinati: prima su Redi (61’), poi su Bardelli (62’) che salvano il risultato. Al 71’, Amoddio con un tiro fantastico riaccende la gara. Gli ultimi contrasti a centrocampo, duri ma corretti, davano la possibilità all’Antella di mandare a rete prima Frezza (78’) poi il nuovo entrato Del Sante (88’) per una manita perfetta. Al triplice fischio, un’onda di gioia incontenibile invade il campo e travolge gli spalti. L’Antella ha fatto l’impresa che gli consente di restare in Eccellenza.

Giovanni Puleri