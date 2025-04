Antella: Nuovo Giardino Pubblico sulla Galleria per Promuovere la Sostenibilità

Sul tetto della nuova galleria di Antella nascerà un nuovo giardino pubblico. L’infrastruttura in cemento nata durante i lavori della terza corsia sarà ricoperta di un manto verde e di alberi: a occuparsene sarà l’amministrazione comunale che sta redigendo con Autostrade il passaggio di consegne. "Invece dell’attuale spianata di cemento, creiamo nuovo verde e nuove alberature per ricucire il territorio all’insegna della sostenibilità": spiega il sindaco Francesco Pignotti (nella foto). Tramontano dunque tutte le altre ipotesi progettuali avanzate dalla precedente amministrazione: campi sportivi, una "Casa della cultura" per le associazioni del territorio, in particolare quelle musicali, un piccolo parcheggio. Niente di tutto questo: Il Comune vuole coprire i 300 metri di galleria di verde e alberi. "A breve ne parleremo con i cittadini in un incontro dedicato perché sia una scelta partecipata, ma l’attenzione al paesaggio e all’inserimento ambientale sarà la linea guida" conferma Pignotti. Novità anche sul fronte rumore: Aspi ha promesso al Comune nuove rilevazioni per l’impatto acustico su Osteria nuova, specialmente sulle abitazioni del settore est, su via Mazzini fronte ovest lato galleria artificiale e in via Romanelli alta, in corrispondenza dello sbocco a sud del tunnel. "Autostrade si è mostrata disponibile a effettuare le prime rilevazioni nei prossimi mesi": annuncia l’assessore alle grandi opere Paolo Frezzi. Confermato il no del Comune alla barriera acustica in via Peruzzi: "È troppo impattante: il progetto va ripensato alla luce delle reali necessità".

Manuela Plastina