Antella è pronta per la storica fiera. Appuntamento alla Resistenza tra artigianato, animali e laboratori

Antella è pronta a trasformarsi in una grande aia per la sua Antica Fiera: sabato, domenica e lunedì ai giardini della Resistenza.

I protagonisti saranno gli animali della fattoria, nello spirito di portare avanti una tradizione che rende omaggio all’antico mercato del bestiame locale risalente al 1800. Tante le attività in programma tra piccolo artigianato, prodotti genuini a Km zero delle aziende locali e laboratori per adulti e bambini alla scoperta di usanze e segreti della vita contadina.

Si parte sabato fin dal mattino con il mercatino di arte e mestieri a cura del centro commerciale naturale in via delle Brigate Partigiane. Alle 15 sarà inaugurata ufficialmente la fiera con una sfilata in via dell’Antella, poi via ai laboratori di miele, formaggio e ’mani in pasta’. Ci sarà una dimostrazione di ’Sheepdog’, il cani pastore, e la possibilità di fare il battesimo della sella. Sarà possibile anche provare l’off road con i fuoristrada.

Domenica per tutta la giornata ci sarà l’esposizione zootecnica con laboratori per bambini, oltre al mercatino del Calcit.

Al mattino, gli addestratori cinofili daranno il meglio di se in alcune dimostrazioni di addestramento e nel pomeriggio il sesto Trofeo Maramiao. Lunedì è il giorno della tradizionale fiera per le vie del paese. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti le giostre in piazza Peruzzi.