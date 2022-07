Firenze, serata per l'Ant con Giusy Ferreri e tanti vip

Firenze, 8 luglio 2022 - Giusy Ferreri è riuscita a cantare in Piazza Santa Croce, fin quasi al completamento della scaletta prevista: l’ira funesta della jella si è abbattuta anche sulla festa di solidarietà per l’Ant, Associazione Nazionale Tumori che ha organizzato il grande evento di beneficenza l’altra sera «A Night for Ant total white». Patrocinato dal Comune di Firenze, realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant, l’evento va a sostegno dell’opera della Fondazione Nazionale Tumori che mette a disposizione dei piccoli malati.

Una serata elegante con tutti gli ospiti vestiti di bianco, ma funestata dall’unico momento di pessimo tempo in tutta questa stagione pazzamente calda. In piazza Santa Croce, arte, musica, moda e gossip presentata dallo spiritoso Gennaro Cosmo Parlato. Una serata organizzata da Cristina Casamassimi, con la direzione artistica di Jacopo Durazzani che ha visto presenti, tra gli altri, assessori come Stefania Saccardi, Sara Funaro e Maria Federica Giuliani, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo,il prefetto Valerio Valenti, durante la quale si sono alternati momenti di emozione alla partecipazione straordinaria di cantanti e musicisti a sopresa: direzione artistica di Jacopo Durazzani, col supporto di Sammontana.

Tra i partecipanti anche personaggi televisivi come con Rudy Zerbi e tutto il Comitato d’Onore Ant eccezionalmente ricco di personalità tra cui big Toni Scervino, Anne Louise Ferragamo, Carlo Meli, Silvia Quiroga, Paolo Stella, Marinella Fani: e ancora, Filippo Pananti, Cinzia Romanelli, Eva Cavalli.

"Attraversiamo un periodo complicato ma siamo e saremo sempre al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo gratuitamente cure domiciliari e non farle sentire sole - ha ammesso Martini – Questa iniziativa rappresenta uno straordinario momento di sintesi Ant e delle migliori eccellenze".

La struttura sanitaria di Ant, nata a Bologna per volere di Franco Pannuti, lungimirante medico oncologo, da cui sono nate tutte le altre associazioni di assistenza domiciliare , in Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 4 psicologi.