Anniversario col Principe di Monaco

In attesa che Firenze diventasse Capitale d’Italia, nel 1863 si inaugurava in riva all’Arno il primo Consolato del Principato di Monaco del nostro Paese.

Il prossimo 12 aprile l’anniversario della fondazione sarà festeggiato con una serata di gala a scopo benefico, con la partecipazione del Principe Alberto II di Monaco e la consorte Charlène.

L’evento si svolgerà nel Salone de’ Cinquecento a Palazzo Vecchio, con l’organizzazione del Consolato del Principato di Monaco a Firenze e del suo console Alessandro Giusti, in collaborazione col Comune di Firenze.

I proventi della serata saranno devoluti alla Fondation Prince Albert II de Monaco e alla Andrea Bocelli Foundation.

Durante la cena di gala, che vedrà fra i numerosi ospiti anche la presenza di autorità ed istituzioni italiane e monegasche, nonché della famiglia Bocelli, saranno presentate altre iniziative connesse alle celebrazioni dell’anniversario, la realizzazione di un annullo filatelico ad hoc e la pubblicazione di un opuscolo sulla storia della rappresentanza consolare di Monaco in territorio fiorentino, dal 1863 ai giorni d’oggi.

Ad animare la serata, la conduzione dell’attore, regista e autore Renato Raimo, la voce dellacantante Ilaria della Bidia e l’esibizione della pianista Vanessa Benelli Mosell.

La serata proseguirà poi, per gli ospiti del gala e per i giovani del territorio fiorentino, nella Sala della Musica all’interno della Fondazione Zeffirelli con danze e musica.

Fondata dal Principe Alberto II di Monaco nel 2006, la Prince Albert II Foundation è un’organizzazione non-profit globale impegnata a promuovere la Planetary Health per le generazioni presenti e future co-creando iniziative e sostenendo centinaia di progetti in tutto il nostro amato Pianeta. L’onlus concentra i suoi sforzi su tre principali aree di intervento: il cambiamento climatico, la biodiversità e le risorse idriche, principalmente nel bacino del Mediterraneo, le regioni polari e i paesi meno sviluppati. Sono già stati finanziati Lpiù di 101 milioni di euro per oltre 750 progetti incentrati sulla limitazione degli effetti del cambiamento climatico, la promozione delle energie rinnovabili, la protezione degli oceani, la conservazione della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e la lotta alla deforestazione.

In occasione della visita fiorentina, al Principe Alberto di Monaco saranno consegnati cinque dipinti di Nano Campeggi, il cartellonista del cinema e delle dive di Hollywood scomparso nel 2018, che più volte aveva ritratto la madre Grace Kelly, prima che dicesse addio al set per sposare il Principe Ranieri.

Fra questi ritratti ci sono i bozzetti originali per i manifesti di film quali Il Cigno del 1956, Caccia al ladro, Alta società, conservati nella collezione della vedova Elena Campeggi.

Olga Mugnaini