Annigoni, ricordi all’asta. Ecco i gioielli della moglie

Nuova tappa del percorso relativo alla vendita dei ricordi di casa Annigoni. Dopo le aste degli arredi della dimora di Pietro Annigoni e, successivamente, del guardaroba della moglie e musa dell’artista, Rosa Segreto, la Maison Bibelot, presenta in asta i gioielli della moglie. Si tratta di un patrimonio dall’altissimo valore iconico e artistico, con i preziosi ai quali Segreto, nota per la sua eleganza e raffinatezza, scomparsa lo scorso aprile, era molto legata.

Gli oggetti che andranno all’incanto hanno storie molto differenti con un unico fil rouge che le accomuna: hanno attraversato la vita dei due coniugi, nei loro appuntamenti mondani – ai quali la moglie amava partecipare – e soprattutto hanno accompagnato la vita artistica di Annigoni. Tra i gioielli in vendita ci sono quelli indossati per il grande ’Ritratto di Rossella’ realizzato dal maestro, ovvero una collana négligé in oro giallo e argento con diamanti e smeraldi dell’inizio del XIX secolo e un anello in oro bianco con smeraldo e diamanti, degli anni cinquanta, impreziosito da uno smeraldo con taglio ottagonale di 3,5 carati circa. Ci sono poi i gioielli realizzati direttamente da Annigoni che, nella sua vita artistica, si è cimentato anche in questo campo. Per esempio una collana in oro giallo con placchetta a bassorilievo in bronzo, realizzata durante il fidanzamento, recante la dedica ’A Rossella XX-XII-LXXIII’ e una grande spilla che riproduce la sigla del maestro, in oro bianco e diamanti, di due carati, molto amata da Rossella. A questi si aggiungono due importanti diamanti, di più di tre carati ciascuno e una raffinata collana rivière in oro bianco e diamanti, di 22 carati circa. A completare questa importante rassegna, va all’asta anche la collezione completa delle 12 medaglie zodiacali in oro, realizzate negli Anni Settanta.

L’asta, sempre in modalità online, sarà aperta da domani (www.maisonbibelot.com) all’8 aprile. Il 29, 30 e 31 marzo è in programma un’esposizione dei gioielli, in modo da poterli apprezzare da vicino, direttamente nella sede di Maison Bibelot in Corso Italia 6 a Firenze. "Siamo orgogliosi di avere avuto la possibilità di curare questa vendita così prestigiosa nelle sue diverse fasi, degli arredi e dei gioielli che sono appartenuti alla famiglia Annigoni – afferma Elisabetta Mignoni, amministratore unico di Maison Bibelot –. Si tratta di oggetti davvero iconici per il ruolo che hanno avuto a Firenze e nel mondo il maestro Annigoni e sua moglie. Stavolta, visto il valore intrinseco dei preziosi, abbiamo deciso di permettere agli appassionati e agli interessati, ma anche ai collezionisti del maestro, di poterli ammirare da vicino".