Annalisa è nel vortice. Sinceramente al top. Via al tour da Firenze

Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2024 con la canzone "Sinceramente", Annalisa è pronta per il nuovo tour "Tutti nel vortice Palasport" che partirà da Firenze sabato 6 aprile (ore 21) e che la porterà in giro per l’Italia per tutta l’estate (il 2 agosto sarà a Villa Bertelli a Forte dei Marmi in Versilia). La cantautrice nata artisticamente sul palco televisivo di ’Amici’ è pronta a infiammare il Mandela Forum di Firenze proponendo i suoi più grandi successi: da "Bellissima" a "Mon Amour", da "Il mondo prima di te" a "Tropicana" e tanti altri, compresa la hit sanremese che sta scalando le classifiche europee.

In Francia il brano "Sinceramente" ha appena conquistato il doppio disco di Platino: la canzone è uscita in versione italo-francese con la giovane artista belga Olivia Stone. Ma non finisce qui. Venerdì scorso è uscito il remix di "Sinceramente" con Bob Sinclar: la canzone ha già ottenuto centinaia di migliaia di ascolti e streaming in tutte le piattaforme musicali. Per Annalisa questo è un momento magico, iniziato per la verità nel corso del 2023 quando è uscito il suo ottavo album, "E poi siamo finiti nel vortice". Il disco, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica Fimi/Gfk, rappresenta la chiusura ideale di una trilogia iniziata nel 2018 con "Bye Bye" e proseguita nel 2020 con "Nuda", lavori che hanno portato la cantante nell’olimpo della musica italiana (e non solo). All’inizio di marzo, infatti, la cantautrice originaria di Savona ha conquistato anche gli Stati Uniti: è stata scelta da ’Billboard Italia’ per il premio "Global Force" ai ’Billboard Women in Music’, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. Nel frattempo, poi, l’artista ha conquistato un altro traguardo: con il quinto Platino "Mon Amour" è la prima canzone solista di un’artista italiana a raggiungere questo risultato arrivando così a ottenere 38 Platini e 13 Oro. Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard Usa nella top 100. Ma Annalisa è anche un’artista impegnata: sarà, infatti, la madrina del Pride di Roma 2024. "Onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante" le parole della cantante.

Barbara Berti