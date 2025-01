Anm annuncia la protesta all’inaugurazione dell’anno giudiziario contro la riforma costituzionale

Contro la riforma costituzionale di modifica dell’ordinamento giudiziario, con la separazione delle carriere di giudici e pm, in discussione in Parlamento, la giunta esecutiva della sezione toscana dell’Anm annuncia l’intenzione di effettuare una manifestazione di protesta in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario in programma il 25 gennaio al Palazzo di giustizia di Novoli. Lo si apprende dalla stessa giunta toscana dell’Associazione nazionale magistrati che in una nota convoca una conferenza stampa prima dell’inizio della cerimonia del 25 gennaio per spiegare "il senso e la finalità della protesta".