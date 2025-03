Animali domestici. Le spese del veterinario e gli eventuali danni a terzi

Un’assicurazione per animali domestici è utile per coprire le spese veterinarie e tutelare il proprietario da eventuali danni causati dall’animale a cose o persone. Il costo medio di una polizza di questo tipo parte da circa 10 euro al mese. Le polizze coprono, generalmente, fino all’80% delle spese veterinarie, con un massimale annuo che può arrivare a 2mila euro. A seconda del piano scelto, si possono includere anche trattamenti preventivi, visite specialistiche e assistenza veterinaria in viaggio. Oltre alla salute dell’animale, la polizza copre la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi.

Ma conviene davvero stipulare la polizza per animali domestici? "Il concetto di convenienza può avere due significati distinti", risponde Minjun Hu, l’esperto di Altroconsumo. "Se intendiamo ‘conveniente’ nel senso di economicamente vantaggioso, la risposta dipende dallo stato di salute e dallo stile di vita del proprio animale domestico. Se un cane o un gatto è sempre stato in salute e non ha mai avuto bisogno di cure veterinarie particolari, si potrebbe pensare che una polizza non sia necessaria. Se, invece, consideriamo ‘conveniente’ nel senso di utile e appropriato, allora la risposta è sì". "Così come noi esseri umani abbiamo bisogno di un medico o di cure ospedaliere, lo stesso vale per i nostri animali domestici. Anche se il tuo cane o gatto è sempre stato in forma – sottolinea Hu – non è possibile prevedere il futuro. Avere un’assicurazione significa poter affrontare eventuali spese veterinarie senza preoccupazioni, garantendo al proprio animale le migliori cure possibili". "Inoltre – conclude - non si può ignorare l’importanza della garanzia di responsabilità civile, utile per coprire i danni che l’animale domestico può causare a terzi".

mo.pi.