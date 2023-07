Andrea Paone, Stand Up Comedy al Cortile della Biblioteca Ragionieri

Il comico Andrea Paone sarà protagonista, stasera alle 21,15 nel cortile della biblioteca Ragionieri a Sesto Fiorentino (piazza della biblioteca 4), di "Invendibile" nell’ambito della rassegna "Un palco in biblioteca" in corso fino a settembre. Con il suo spettacolo di stand up comedy Andrea Paone affronta la quotidianità con tutte le sue sfumature, spesso drammatiche e opportunamente rielaborate: dal sadismo dei medici fino ai problemi esistenziali dei Vip e molto ancora. Ingresso libero, info e prenotazioni online su https:bit.lypalco23 o al numero 055.4496851. Andrea Paone è un comico, autore e attore cresciuto a Livorno. Dopo aver girato lo Stivale in lungo e in largo, il nuovo tour ha fatto tappa anche negli Usa e in Australia. Ma non, ovviamente, a Pisa...