Lutto per la scomparsa dell’ortopedico Giorgetti. Malore fatale sul Monte Morello

Firenze, 3 febbraio 2025 – La montagna era una delle sue più grandi passioni e proprio sul ‘suo’ Monte Morello se n’è andato. Andrea Giorgetti, medico ortopedico all’ospedale di Careggi, è morto ieri mattina intorno alle 11 per un malore che non gli ha dato scampo, mentre stava camminando su un sentiero, come faceva abitualmente la domenica. Aveva 67 anni, lascia la moglie e due figlie.

Dopo l’allarme lanciato al 112 sono intervenuti sul posto i soccorritori, dai sanitari ai vigili del fuoco e al soccorso alpino. Per Giorgetti, però, non c’era più nulla da fare: il suo corpo è stato recuperato con l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa provocando grande dolore fra i colleghi anche a Sesto Fiorentino, dove abitava. Nato nel maggio 1957, dopo la laurea in Medicina Giorgetti si era specializzato prima in Ortopedia e Traumatologia all’Università di Firenze e poi in Medicina dello Sport sempre nell’ateneo fiorentino. Dal 1980 aveva lavorato, come assistente medico e poi come dirigente medico di primo livello, al Centro traumatologico ortopedico dell’ospedale di Careggi e anche ora faceva parte dell’equipe ortopedica. Per la sua esperienza, ma anche per la sua empatia, era molto apprezzato sia dai colleghi (l’azienda ospedaliera di Careggi ha espresso il suo cordoglio) sia dai pazienti per i quali era un punto di riferimento fondamentale. Accanto alla medicina fin da giovane aveva coltivato il suo grande amore per l’escursionismo e la montagna: dal 1999 al 2004 aveva ricoperto anche l’incarico di presidente de. Non solo, si era dedicato alla politica: dal 2009 al 2014, dopo essere stato eletto nelle fila del Pd, era stato presidente del consiglio comunale e nel 2015 l’allora prima cittadina Sara Biagiotti gli aveva assegnato l’incarico di consigliere delegato ai parchi metropolitani.

“La morte di Giorgetti mi lascia attonito – dice commosso il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi –Perdiamo una figura di riferimento. Conservo personalmente tanti preziosi ricordi insieme a lui”. I funerali si terranno nella pieve di San Martino, in piazza della Chiesa a Sesto, alle 9,30 di mercoledì.