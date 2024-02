Ancora spaccate nei ristoranti. Preso di mira il Borderline. Ma i residenti sventano il furto

Ancora una spaccata in un ristorante ma questa volta senza colpo grazie ai residenti che, buttati giù dal letto nella notte, si sono affacciati alla finestra. Nel mirino dei malviventi il ristorante Borderline di Corso Italia, già vittima di quattro furti in 7 mesi. Nella notte tra giovedì e venerdì, due uomini, mentre un terzo faceva da palo, con un tombino hanno infranto la porta a vetri senza riuscire a entrare. Alcuni abitanti infatti si sono affacciati alle finestre e hanno messo in fuga i ladri. Nella stessa notte, un uomo immortalato in un video, ha rubato una spranga da un cantiere in via Solferino per poi divertirsi a danneggiare vetrate e auto.