Ancora spaccate. Il 25 la protesta dei comitati

Ancora spaccate. Stavolta è toccato al Centro ricerche di piazza Bonsanti. Ad accorgersene gli abitanti della zona che non hanno potuto fare a meno di notare la vetrata infranta. Sul posto è intervenuta la polizia. "Quanto accaduto dimostra la necessità di procedere a un aumento degli agenti sul territorio. Firenze è una città di dimensioni internazionali quindi serve assolutamente un rafforzamento numerico di chi è preposto al controllo": non usa mezzi termini Giovanni Matino, presidente dell’associazione Leopolda Viva. "Inoltre, è necessario anche un coordinamento più efficace di tutte le forze di polizia". Dietro lo slogan "Vogliamo sicurezza" la rete dei comitati fiorentini scenderà in strada il 25. "Nell’ultimo periodo spaccate, atti vandalici e spaccio sono aumentati e di controlli ne vediamo sempre meno" dice Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini attivi San Jacopino.

ross.c.