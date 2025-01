Ancora raid sulle auto. Emergenza al Vingone

Domenica notte di furti su auto in via Makarenko. A segnalare il raid dei malviventi sono stati gli stessi proprietari delle vetture, che hanno trovato lunotti sfondati e portaoggetti messi a soqquadro dai ladri alla ricerca di qualcosa di valore da portare via. I malviventi sono entrati in azione sia sulla strada che dal Vingone porta fino in piazza Marconi, alle porte di Firenze, sia nella vicina piazza Caduti sul lavoro. In tutto tre vetture danneggiate prima e saccheggiate poi. Un nuovo colpo nella zona del centro. Due settimane fa i malviventi erano entrati in azione su via Roma, e nella zona di piazza Matteotti. Per la Befana invece sono stati i residenti delle case di piazzale Kennedy a subire l’assalto dei ladri d’appartamento che hanno tenuto sotto scacco donne e uomini praticamente per tutta la notte tra allarmi, fughe e tentativi di forzare l’ingresso delle case.

Da tempo i residenti del centro stanno chiedendo all’amministrazione e alle forze dell’ordine un maggiore presidio del territorio e una tutela dalla criminalità diffusa che in città sta creando diversi problemi. Vandalismi, auto saccheggiate o danneggiate, motorini e biciclette rubate stanno diventando un problema ‘di crescita’ in una città nella quale in passato non si era mai registrato un numero così elevato di episodi del genere. Oltre al centro storico, i quartieri più ‘difficili’ sono Casellina dove c’è il parcheggio di villa Costanza, ma anche la zona del Vingone, e la sona industriale sono sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.