"Ancora nessun gioco nei parchi pubblici" La Lega chiede i tempi

Giochi nei giardini, la seconda tranche è ancora un miraggio. La polemica è innescata dal capogruppo della Lega Daniele Baratti (foto) che, nell’ultimo consiglio comunale, ha presentato una nuova interpellanza per ricevere aggiornamenti sulle tempistiche per l’installazione di altalene, scivoli e altre attrezzature in varie aree verdi pubbliche. "I giardini che rientrano in questa tranche – spiega Baratti – sono Carraia, La Chiusa, via delle mimose, l’area tra via Ungaretti e via Montale ed i giochi ‘inclusivi’ fronte Conad. Ad oggi non conosciamo i tempi di realizzazione ed i preventivi non sono arrivati. Però abbiamo i cataloghi, ci ha spiegato l’assessore dopo aver confermato che potremo procedere all’acquisto dei giochi soltanto successivamente all’approvazione del bilancio di previsione". Questa situazione – prosegue Baratti – "evidenzia che non approvare il bilancio nei tempi prestabiliti e lavorare quindi in esercizio provvisorio riduce il raggio di azione del Comune creando dei problemi di programmazione. Per spendere bisogna avere i soldi, ci è stato detto. Giusto, ma forse in passato dovevamo fare a meno di certe spese se questa è la situazione".