Ancora lavori al Teatro Studio. Via Donizetti, carreggiata ridotta

Riduzione di carreggiata per via Donizetti, dal 26 agosto all’1° settembre, per i lavori al Teatro Studio. Il provvedimento, con ordinanza della polizia municipale, è necessario per gli interventi di ampliamento. In quei giorni arriverà una betoniera per gettare calcestruzzo nell’area di cantiere. Per questo sarà istituito il divieto si sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo i lati di via Donizetti, a margine della carreggiata, per un tratto di circa 40 metri, misurati dall’attraversamento pedonale presente in prossimità dell’intersezione con le vie Vivaldi e Leoncavallo, in direzione verso via dell’Acciaiolo. Il divieto di sosta è stato deciso a seguito del restringimento di carreggiata, dovuto allo stazionamento dei mezzi impegnati nei lavori.

Il transito dei veicoli con velocità limitata a 30 all’ora sarà consentito in condizioni di sicurezza e secondo le misure minime di carreggiata o corsia; il senso unico alternato sarà regolato da movieri. Un intervento importante, quello del Teatro Studio, sul quale c’è un progetto di recupero con l’obiettivo di restituire un’attività e una funzionalità a questo luogo di cultura che da sempre è uno dei punti di riferimento nell’area metropolitana per la sperimentazione di linguaggi nel teatro. Con il progetto la precedente amministrazione nominò anche un gruppo di ‘saggi’ composto da uomini di cultura e specialisti della promozione culturale per dare vita a progetti di utilizzo del teatro e a modelli di sostenibilità economica nella gestione dell’attività.