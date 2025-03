Ancora droga nel giardino di via Locchi. E stavolta i cani battono gli spacciatori

Un chilo e trecento grammi di droga sotto sequestro e una denuncia per spaccio e porto abusivo di armi: è il bilancio dell’attività della polizia municipale nei giardini del Quartiere 5 a Rifredi nell’ultimo mese. Gli agenti, anche in borghese, con la polizia di prossimità, i reparti territoriali e antidegrado e la squadra cinofila hanno dato seguito alle segnalazioni dei residenti di via delle Panche e dintorni. Così, grazie al fiuto di Viola, Nello e Sirio hanno scovato 1,263 chili di droga nascosta. In particolare un chilo di hashish pochi giorni fa nel giardino di via Locchi. Viola, Nello e Sirio hanno reso così giustizia agli ‘amici’ Bianca e Stella, la lupa e la rottweiler che stavano per morire il 26 febbraio scorso, quando giocando con la pallina in quel parco mangiarono per sbaglio la droga nascosta nella vegetazione (o forse bevvero da una pozza dove si era sciolta in seguito alle piogge).

"È una bella notizia, speriamo che gli spacciatori rimangano fuori dalla zona per un bel po’ – commenta il padrone Francesco Amberti – Dalle analisi è emerso che i miei cani avevano ingerito cocaina, ma oggi si sono fortunatamente ristabiliti. Ringrazio la comunità del quartiere per la solidarietà".

"Continua l’attenzione dell’amministrazione e della polizia municipale per dare una risposta concreta alle richieste di sicurezza – dice l’assessore alla Sicurezza urbana Andrea Giorgio –. Lo spaccio rappresenta una criticità molto sentita dai cittadini e la polizia municipale, insieme alle forze dell’ordine, fa la sua parte". "Ringrazio l’assessorato alla Sicurezza urbana e la Polizia municipale – afferma il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro – Questi interventi danno una risposta concreta alle richieste dei cittadini".

L’attività straordinaria di controllo del territorio da parte della polizia nel corso della settimana ha invece interessato le zone del centro cittadino ed i quartieri di Novoli e Rifredi, con particolare attenzione alla stazione Santa Maria Novella, alla zona di San Jacopino ed infine all’area di Careggi. Gli agenti hanno identificato circa 400 persone e controllato più di 90 veicoli. E’ stato arrestato un uomo per spaccio in piazza della Stazione. Sequestrati denaro contante e circa 400 grammi tra cocaina e hashish. A Rifredi, infine denunciati i gestori di un locale non autorizzato.

Carlo Casini