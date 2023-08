Firenze e lo sgombero degli anarchici: non convalidato l’arresto di una giovane

Firenze, 9 agosto 2023 – È stata rilasciata la 30enne albanese arrestata nella giornata di martedì con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a seguito di alcuni disordini che ci sono stati da parte degli anarchici durante lo sgombero dell'immobile in via Ponte di Mezzo a Firenze.

Ad accoglierla con applausi e abbracci all'uscita dal tribunale un gruppo di giovani antagonisti rimasti tutta la mattina nei pressi dell'ingresso ad aspettarla.

«L'arresto della nostra compagna non è stato convalidato - spiegano gli anarchici sui loro profili social -. Cadendo i presupposti dell'arresto, il processo per direttissima non si è potuto svolgere e lei è stata immediatamente liberata e ci ha raggiunto al presidio. La montagna di bugie della questura si è sciolta come neve al sole, sul tetto e nelle strade si continua a resistere, il nostro morale non potrebbe essere più alto».

Il gruppo si è poi spostato davanti all'edificio in via Ponte di Mezzo per sostenere i due anarchici che da ieri sono sul tetto dell'edificio, dove sono saliti durante lo sgombero e dove hanno trascorso la notte.