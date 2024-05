Amministrative. Ecco tutti i nomi presenti nella lista Pd

Amministrative, il PD è il primo partito a presentare la lista elettorale. A sostegno della candidatura di Claudia Sereni, ci saranno sette under 30, ex assessori e rappresentanti dell’associazionismo. La capolista sarà Irene La Marca, 22enne nipote dell’ex sindaco Mila Pieralli; sei i consiglieri uscenti: Tommaso Francioli (segretario cittadino), Elda Brunetti (capogruppo uscente), Giacomo Pacini (già presidente della Prima commissione consiliare), Loretta Lazzeri (presidente del consiglio comunale), Cecilia Forlucci e Dario Giulivo. Ben sette gli under 30 che correranno per un posto da consigliere comunale nella lista del PD scandiccese: oltre ai già citati La Marca, Francioli e Giulivo, ci sono anche Noemi Mingoia (classe 2000), Filomena Ausilio del 2004, Daniele Burroni (27 anni), Silvia Pagliai (29 anni). Confermata la candidatura di Gianni Borgi e Andrea Anichini, in lista Alfredo Crivelli, ex segretario SPI CGIL e Doriano Vescovini, volontario della sezione soci Unicoop Firenze di Scandicci e dell’Humanitas. Gli altri candidati sono Niccolò Calonaci (circolo del Vingone), Fabrizio Minchioni (vice presidente San Giusto calcio), Fiorella Soldi (Pro Loco delle colline), Luca Marino (già consigliere comunale), Annamaria Miglino, Matteo Alaimo, Laura Franco, Daniela Guastafierro e Valentina Margutti.