Amici oltre la morte. La dedica di Gatti : "Pezza, il gol è per te"

"Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti penso. Ciao Pezza". È la dedica del bianconero Federico Gatti, autore del gol partita di Juventus-Fiorentina di domenica scorsa, vinta di corto muso dalla squadra di Allegri. Gatti era un grande amico di Marco Pezzati, il calciatore scandiccese recentemente scomparso, a 31 anni, per le conseguenze di un grave incidente stradale in provincia di Catanzaro. Federico Gatti era presente anche a Badia a Settimo per l’ultimo saluto a Pezzati, che non era solo un appassionato di calcio giocato sul campo, ma aveva anche un amore profondo per la Fiorentina, tanto da frequentare assiduamente la curva ed essere conosciutissimo fra i tifosi viola che gli hanno dedicato cori commoventi fuori dalla chiesa e sugli spalti.

Forse è una dedica che, se fosse stato in vita, Marco Pezzati non avrebbe voluto ricevere, visto che grazie al gol di Federico Gatti, la Juventus è riuscita a battere la Fiorentina che poi non è stata in grado di pareggiare. Ma l’amicizia, così come la vicinanza in momenti drammatici vanno oltre i colori calcistici: quella di ieri è stata una dedica profonda, di affetto e rispetto, proprio con la premessa giusta che Gatti deve aver sentito dal cuore.

Pezzati è scomparso a fine febbraio. Dopo aver militato in molte squadre toscane, si era traferito in Calabria, nel San Luca. In base alla ricostruzione, al termine di una cena di squadra si era messo in macchina sulla statale 106. L’incidente è avvenuto a Isca sullo Ionio; era notte fonda quando Marco Pezzati ha perso il controllo della vettura, è finito fuori dalla carreggiata ribaltandosi. È morto sul colpo, ogni tentativo di salvargli la vita da parte di Vigili del fuoco e soccorritori è stato inutile. Tanto il dolore ancora oggi a Badia a Settimo, dove il 31enne viveva con la famiglia.

