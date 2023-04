Amici del pronto soccorso La onlus diventa fondazione Bardelli nuova presidente

E’ diventata Fondazione la onlus Amici del Pronto soccorso, nata per supportare l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria nella medicina d’urgenza. C’è anche un nuovo cda e un nuovo presidente: Elisabetta Bardelli (nella foto con il direttore del pronto soccorso di Careggi, Stefano Grifoni). Nel ruolo di vice, la sorella Claudia. Nel rinnovato cda Matteo Parigi Bini, Matteo Guidi, Angela Carpio, Francesco Patanè, Guido Ciompi e Giuseppe Cristiani. A giugno via a una nuova raccolta fondi col supporto di Palazzo Tornabuoni per l’acquisto di due ecografi di ultima generazione.