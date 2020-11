Firenze, 6 novembre 2020 - Violenza nei confronti degli animali. Uccisione e maltrattamento di animali, combattimenti tra animali, abbandono di animali, traffico di fauna selvatica, bracconaggio, traffico di cuccioli: sono questi alcuni dei reati che emergono del Rapporto Zoomafia 2020 (dati relativi all’anno 2019), redatto dal dottor Ciro Troiano, criminologo e responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV. Per la Toscana le risposte sui dati relativi al numero totale dei procedimenti penali nel 2019 per i reati scritti sopra (sia noti che a carico di ignoti) e al numero di indagati, sono arrivate da 8 Procure Ordinarie su 10 (non sono pervenuti i dati di Grosseto e di Pisa).

Ecco i dati.

Arezzo 111 procedimenti e 44 indagati. Rispetto al 2018 il numero dei procedimenti è aumentato del +22%, passando da 91 a 111, mentre il numero degli indagati è aumentato del +26%, passando da 35 a 44.

Firenze 164 procedimenti e 72 indagati. Invariato il numero di procedimenti, rispetto al 2018; mentre gli indagati sono diminuiti del -50%, passando da 145 a 72.

Livorno 36 procedimenti e 15 indagati. Rispetto al 2018, c’è stata una diminuzione del -18% del numero dei procedimenti, che sono passati da 44 a 36, e una diminuzione del -59% del numero degli indagati, passati da 37 a 15.

Lucca 107 procedimenti e 84 indagati. Rispetto al 2018, i procedimenti sono aumentati del +16%, passando da 92 a 107, e gli indagati del +33% passando da 63 a 84.

Massa 36 procedimenti e 16 indagati. Rispetto al 2018, c’è stato un aumento del +38% del numero dei procedimenti, che sono passati da 26 a 36, e un aumento del +14% del numero degli indagati, passati da 14 a 16.

Pistoia: 21 procedimenti e 27 indagati. Rispetto al 2018, c’è stato un aumento del +62% del numero dei procedimenti, che sono passati da 13 a 21, e del +80% del numero degli indagati, passati da 15 a 27.

Prato 36 procedimenti e 26 indagati. Rispetto al 2018, i procedimenti sono aumentati del +12%, passando da 32 a 36, e gli indagati del +73% passando da 15 a 26.

Siena 76 procedimenti e 48 indagati. Rispetto al 2018, i procedimenti sono diminuiti del -21%, passando da 96 a 76, mentre gli indagati sono aumentati del +12% passando 43 a 48.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, sottolinea la Lav, si può stabilire che nel 2019 in Toscana sono stati registrati circa 700 fascicoli (circa il 7,37% di quelli nazionali), con un tasso di 18,70 procedimenti ogni 100mila abitanti, e circa 400 indagati. Nelle 8 Procure in esame, nel 2019 rispetto al 2018, c’è stato un aumento del +5% dei procedimenti mentre il numero degli indagati è diminuito, quasi -10%.