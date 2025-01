Ambiente, il laboratorio di ricerca. Il futuro green passa da Scandicci

Sarà il laboratorio di ricerca e innovazione per l’ambiente. A Scandicci. Living Lab, questo il nome del nuovo centro studi che aprirà in città, è frutto del progetto nasce dalla collaborazione tra il comune di Scandicci e l’Università di Firenze.

"Lo Scandicci Living Lab – ha detto Saverio Mecca (nella foto), assessore con deleghe a Parchi e Verde Urbano, Transizione Ecologica, Agricoltura e Biodiversità, Rigenerazione Urbana e prossimità, Formazione e Rapporti con l’Università, Agenda Urbana 2030 – è un investimento sul futuro del nostro territorio e dei suoi abitanti. Crediamo che crescita, lavoro, salute, benessere e sostenibilità siano obiettivi inseparabili, e vogliamo agire oggi per costruire una città che metta al centro la natura, il lavoro, l’abitare e le persone".

Il lab può essere considerato un progetto unico nel suo genere in Toscana, si può definire come un ecosistema di ricerca e innovazione, un’infrastruttura per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali, in un contesto geografico circoscritto e in un arco di tempo limitato, con l’obiettivo di testarne la realizzabilità e il grado di utilità per gli utenti finali (ad esempio cittadini e imprese).

L’obiettivo principale è promuovere una nuova idea di città fondata sulla prossimità, la qualità dell’abitare e del lavorare e la sostenibilità, per il benessere e salute delle persone e della natura, riconoscendo l’interconnessione tra qualità della vita urbana e sostenibilità ambientale.